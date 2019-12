Suposto grupo integralista reivindica ataque à sede do Porta dos Fundos

Reprodução Em imagens postadas na quarta (25), homens encapuzados aparecem à frente da bandeira do movimento integralista



Por meio de um vídeo postado nas redes sociais, um suposto grupo integralista reivindicou o ataque contra a sede da produtora Porta dos Fundos, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na última terça-feira (24), coquetéis molotov foram atirados contra o prédio.

O vídeo postado mostra integrantes do Comando de Insurgência Popular da Família Integralista Brasileira alegando que o ataque foi uma represália ao especial de Natal do canal que está em cartaz na Netflix, chamado “A Primeira Tentação de Cristo”.

Na última semana, o especial foi bastante criticado nas redes por trazer a imagem de Jesus Cristo como homossexual — além de formar um triângulo amoroso entre Maria, José e Deus.

Nas imagens postadas pelo suposto grupo extremista na última quarta-feira (25), três homens encapuzados aparecem à frente da bandeira símbolo do movimento integralista. Um deles, sentado, lê o seguinte texto:

“Nós do Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira reivindicamos a ação direta revolucionária que buscou justiçar os anseios de todo povo brasileiro contra a atitude blasfema, burguesa e antipatriótica que o grupo de militantes marxistas culturais Porta dos fundos tomou quando produziu seu especial de natal a mando da mega corporação bilionária Netflix, deixando claro para todo o povo brasileiro, mais uma vez, como o grande capital anda de mãos dadas com os ditos socialistas.”

“(…) O Porta dos Fundos resolveu fazer um ataque direto contra a fé do povo brasileiro se escondendo atrás do véu da liberdade de expressão. Esses malditos servos do grande capital blasfemaram contra o Espírito Santo quando chamaram nosso senhor Jesus Cristo de bastardo e Maria de prostituta de adúltera”, disse o grupo integralista.

O mesmo grupo admitiu ter sido o responsável pelo furto de uma bandeira antifascista na UniRio, no bairro do Botafogo, também no Rio de Janeiro, em dezembro do ano passado. Na época, eles também reivindicaram a autoria em um vídeo.