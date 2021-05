Suspeita de chefiar tráfico no Jacarezinho é presa no Rio de Janeiro

Sandra Helena Ferreira Gabriel, conhecida como ‘Sandra Sapatão’, estava morando em município na Região dos Lagos e tomava sol em praia quando foi detida

Disque Denúncia/Reprodução Ela era procurada há mais de dois anos e pode ter deixado o Rio no último dia 6 de maio



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira, 21, a mulher considerada como chefe do tráfico na região do Jacarezinho. Sandra Helena Ferreira Gabriel, conhecida como “Sandra Sapatão”, estava vivendo no município de Saquarema, na região dos Lagos, e foi encaminhada para a Cidade da Polícia, na capital fluminense. Ela era procurada há mais de dois anos e pode ter deixado o Rio no último dia 6 de maio, quando uma operação para cumprir mandados de prisão deixou pelo menos 28 pessoas mortas na favela da Zona Norte da cidade. O paradeiro de Sandra foi descoberto após investigações e a suspeita estava tomando sol em uma praia no momento em que foi detida. “A mulher é considerada uma das mais antigas lideranças do tráfico na comunidade, onde atua a maior facção criminosa do Rio de Janeiro”, afirmou, em nota, a PCRJ.