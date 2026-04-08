Suspeito de matar assassino da mãe em MG está foragido, diz polícia

Corporação decretou prisão temporária de Marcos Antonio da Silva Neto após ele não comparecer à oitiva marcada para segunda-feira (6); crime ocorreu em Frutal, no Triângulo Mineiro

Divulgação / PCMG Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) considera como foragido o jovem Marcos Antonio da Silva Neto, de 19 anos, suspeito de ter matado o assassino de sua mãe no Triângulo Mineiro



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) considera como foragido o jovem Marcos Antonio da Silva Neto, de 19 anos, suspeito de ter matado o assassino de sua mãe no bairro Novo Horizonte, em Frutal, no Triângulo Mineiro. A prisão temporária do investigado foi decretada após ele descumprir um acordo de apresentação espontânea e faltar ao depoimento agendado para segunda-feira (6).

Em nota divulgada nesta quarta-feira (8), a corporação reforçou que, independentemente da motivação, “justiça com as próprias mãos” não é admitida pela lei brasileira e que o uso da força é atribuição exclusiva do Estado.”A PCMG ressalta que, independentemente de eventuais motivações, a prática de justiça pelas próprias mãos não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, sendo o uso legítimo da força atribuição exclusiva do Estado”.

O crime aconteceu no dia 31 de março como um ato de vingança contra Rafael Garcia Pedroso, de 31 anos. De acordo com as investigações, Marcos confessou o crime à própria defesa, alegando resposta pela morte da mãe, assassinada há cerca de dez anos. Na época, ele tinha apenas 8 anos e disse ter presenciado o crime. “Vi cada facada, minha mãe caiu ensanguentada e as últimas coisas que ela me disse foi, ‘filho me dá um abraço’”, justificou o jovem em aos advogados.

Rafael Garcia Pedroso havia sido condenado pelo júri popular em 2019 pelo assassinato da mãe de Marcos, mas a decisão foi anulada por erro processual. Ele cumpria prisão domiciliar desde janeiro deste ano, enquanto aguardava novo julgamento.

Procurada pela Jovem Pan na terça-feira (7), a defesa de Marcos, formada pelos advogados José Rodrigo de Almeida e Isabella Kathrine Vieira do Carmo, informou que o jovem tentou se entregar à polícia desde o primeiro dia após o crime. Eles alegaram que o plano foi adiado porque o advogado responsável estava em Inocência (MS) e só conseguiu chegar a Frutal após o fechamento da delegacia. Por isso, optaram por apresentar o rapaz diretamente ao delegado titular no dia seguinte. Os advogados afirmaram ainda que colaboraram com as autoridades para viabilizar a apresentação espontânea.

Além de Marcos, outros três homens são investigados pelo homicídio: outro jovem de 19 anos, um de 25 anos e um de 35 anos. Este último foi preso o último dia 1º por cumprimento de mandado de condenação em outro crime.

A Jovem Pan procurou nesta quarta-feira a defesa de Marcos Antonio da Silva Neto, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço está aberto para manifestação.