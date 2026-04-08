Jovem Pan > Notícias > Brasil > Suspeito de matar assassino da mãe em MG está foragido, diz polícia

Suspeito de matar assassino da mãe em MG está foragido, diz polícia

Corporação decretou prisão temporária de Marcos Antonio da Silva Neto após ele não comparecer à oitiva marcada para segunda-feira (6); crime ocorreu em Frutal, no Triângulo Mineiro

  • Por Nícolas Robert
  • 08/04/2026 11h53 - Atualizado em 08/04/2026 12h00
  • BlueSky
Divulgação / PCMG Polícia Civil de Minas Gerais prende mulher por perseguição e ameaça Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) considera como foragido o jovem Marcos Antonio da Silva Neto, de 19 anos, suspeito de ter matado o assassino de sua mãe no Triângulo Mineiro

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) considera como foragido o jovem Marcos Antonio da Silva Neto, de 19 anos, suspeito de ter matado o assassino de sua mãe no bairro Novo Horizonte, em Frutal, no Triângulo Mineiro. A prisão temporária do investigado foi decretada após ele descumprir um acordo de apresentação espontânea e faltar ao depoimento agendado para segunda-feira (6).

Em nota divulgada nesta quarta-feira (8), a corporação reforçou que, independentemente da motivação, “justiça com as próprias mãos” não é admitida pela lei brasileira e que o uso da força é atribuição exclusiva do Estado.”A PCMG ressalta que, independentemente de eventuais motivações, a prática de justiça pelas próprias mãos não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, sendo o uso legítimo da força atribuição exclusiva do Estado”.

O crime aconteceu no dia 31 de março como um ato de vingança contra Rafael Garcia Pedroso, de 31 anos. De acordo com as investigações, Marcos confessou o crime à própria defesa, alegando resposta pela morte da mãe, assassinada há cerca de dez anos. Na época, ele tinha apenas 8 anos e disse ter presenciado o crime. “Vi cada facada, minha mãe caiu ensanguentada e as últimas coisas que ela me disse foi, ‘filho me dá um abraço’”, justificou o jovem em aos advogados.

Rafael Garcia Pedroso havia sido condenado pelo júri popular em 2019 pelo assassinato da mãe de Marcos, mas a decisão foi anulada por erro processual. Ele cumpria prisão domiciliar desde janeiro deste ano, enquanto aguardava novo julgamento.

Procurada pela Jovem Pan na terça-feira (7), a defesa de Marcos, formada pelos advogados José Rodrigo de Almeida e Isabella Kathrine Vieira do Carmo, informou que o jovem tentou se entregar à polícia desde o primeiro dia após o crime. Eles alegaram que o plano foi adiado porque o advogado responsável estava em Inocência (MS) e só conseguiu chegar a Frutal após o fechamento da delegacia. Por isso, optaram por apresentar o rapaz diretamente ao delegado titular no dia seguinte. Os advogados afirmaram ainda que colaboraram com as autoridades para viabilizar a apresentação espontânea.

Além de Marcos, outros três homens são investigados pelo homicídio: outro jovem de 19 anos, um de 25 anos e um de 35 anos. Este último foi preso o último dia 1º por cumprimento de mandado de condenação em outro crime.

A Jovem Pan procurou nesta quarta-feira a defesa de Marcos Antonio da Silva Neto, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço está aberto para manifestação.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >