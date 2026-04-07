Jovem mata homem em MG e alega que teve a mãe assassinada por ele há 10 anos
Segundo a defesa, Marcos Antonio da Silva Neto teria presenciado o momento do crime quando tinha 8 anos: ‘Vi cada facada, minha mãe caiu ensanguentada’
Um jovem de 19 anos afirmou ter matado um homem de 31 anos no mês passado, em Minas Gerais, porque teve a mãe assassinada pela vítima há dez anos. O caso aconteceu na cidade de Frutal, no interior do estado.
Segundo a defesa, Marcos Antonio da Silva Neto teria presenciado o momento do crime quando tinha 8 anos. “Vi cada facada, minha mãe caiu ensanguentada e as últimas coisas que ela me disse foi, filho me dá um abraço”, justificou Marcos em confissão à defesa.
Em nota encaminhada à Jovem Pan, os advogados José Rodrigo de Almeida e Isabella Kathrine Vieira do Carmo afirmaram que o jovem tentou se entregar à polícia desde o primeiro dia após o crime. No entanto, a apresentação foi adiada devido à necessidade de deslocamento do advogado responsável, que estava no município de Inocência (MS).
“Ao chegar à cidade, o expediente da Delegacia de Polícia já se encontrava encerrado, razão pela qual a defesa, com prudência, optou por realizar a apresentação diretamente ao delegado titular no dia seguinte”, afirmou a defesa.
Os advogados também afirmaram que colaboraram com as autoridades e atuaram diretamente para viabilizar a apresentação espontânea do investigado.
Segundo a defesa de Marcos, o homem apontado como assassino de sua mãe, Rafael Garcia Pedroso, chegou a ser condenado pelo júri popular em 2019. No entanto, a decisão foi posteriormente anulada por uma questão processual envolvendo os quesitos apresentados aos jurados.
Ainda de acordo com a defesa, após recursos, ele passou a cumprir prisão domiciliar a partir de janeiro, enquanto aguardava a realização de um novo júri. Assim, apesar de já ter sido julgado e condenado, o caso voltou à fase de julgamento.
Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que prossegue com as investigações para apurar o possível envolvimento de outros citados na ocorrência, inclusive com a solicitação de prisão temporária de Marcos Antonio da Silva Neto .
Outros três homens são investigados pelo crime: dois jovens de 19 anos, um de 25 e um homem de 35 anos. Este último foi preso na última quarta-feira (1º), em cumprimento a um mandado de condenação expedido pela Justiça por outro crime.
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