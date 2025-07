Tarcísio destaca obras da Defesa Civil para enfrentar desastres: ‘Trabalho apaixonado e silencioso’

Pacote para municípios inclui contenção de riscos, equipamentos e veículos; desde a tragédia no litoral norte, governo paulista tem aumentado os investimentos

Divulgação/Governo de São Paulo Governo de Tarcísio de Freitas anunciou R$ 114 milhões em entregas da Defesa Civil



Desde a tragédia no litoral norte de São Paulo em 2023, o governo paulista tem aumentado os investimentos na preparação e prevenção dos municípios.

Nesta terça-feira (1º), foram assinados 36 novos convênios para aquisição de viaturas de Defesa Civil, com investimento de R$ 4,1 milhões. A medida integra o pacote de ações que ultrapassa R$ 114 milhões destinados a essas ações. Também foram inauguradas 30 obras de Defesa Civil, em áreas vulneráveis e a continuação desses trabalhos por meio de 51 convênios com prefeituras para obras de contenção de riscos, com investimentos de R$ 51,8 milhões.

“O trabalho da Defesa Civil é realizado em conjunto entre o Estado e os municípios. Tenho de agradecer a esse grande sistema, que se apoia em um trabalho de vocação, apaixonado e silencioso. Falamos tanto sobre as obras grandes, como as linhas de trem e metrô, mas, muitas vezes, as intervenções mais importantes para os municípios são menores, como pontes e ligações que garantem o direito de ir e vir do cidadão”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Com o período de diminuição das chuvas chegando, a seca também é uma grande preocupação e durante o evento foi autorizada a aquisição de 20 caminhões-pipa, para enfrentamento da estiagem, com previsão de investimento de R$ 10 milhões, além dos 100 veículos e 199 equipamentos de combate a incêndio que foram entregues no evento.

“Este pacote de investimentos representa um avanço significativo na capacidade de resposta dos municípios paulistas. Estamos entregando equipamentos e obras que salvam vidas, protegem comunidades e garantem mais resiliência diante dos desastres naturais. É o Governo de São Paulo atuando de forma concreta para que a Defesa Civil esteja cada vez mais presente, preparada e próxima das pessoas”, destacou o Coronel Henguel Pereira, Coordenador Estadual da Defesa Civil.