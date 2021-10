Taxa de transmissão de Covid-19 no Brasil é a menor desde abril de 2020, aponta Imperial College

Com o avanço da campanha de vacinação no país, índice caiu para 0,60 nesta semana

EDUARDO VALENTE/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/03/2021 Índice de transmissão da Covid-19 caiu



A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil caiu para 0,60 nesta semana, segundo o Imperial College de Londres. O número representa o menor valor desde que a medição começou a ser feita pela instituição britânica, em abril de 2020. A taxa significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 60. Sendo assim, o índice de transmissão caiu. Se o número estivesse acima de 1, a transmissão ainda estaria aumentando. Pela margem de erro, essa taxa pode ser maior (de até 0,79) ou menor (de 0,24). O ritmo da vacinação contribuiu para a diminuição do número de casos. Além disso, o número de mortes por Covid-19 em setembro foi o menor do ano. Segundo o Ministério da Saúde, 60% da população maior de 18 anos já completou o ciclo vacinal no país.