Pesquisa aponta que pandemia gerou transformação digital na saúde

Estudo foi realizado pelo Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde e ouviu 1.531 executivos dos setores público e privado

Freepik Durante o período, se fortaleceu e se consolidou a telemedicina



A pandemia da Covid-19 gerou uma transformação digital na saúde. É o que aponta uma pesquisa feita com 1.531 executivos dos setores público e privado, ouvidos em todo o Brasil. O presidente do SindHosp, Francisco Balestrin, destaca os dados do estudo que aponta a fragilidade do sistema de saúde mental, questões sobre gestão financeira, despreparos da força de trabalho, planejamento estratégico e a valorização da saúde. “Independentemente da pandemia, poucos líderes são treinados durante esse período. Em 18 meses, na média, tivemos dois treinamentos de liderança, o que é muito pouco se considerarmos o período todo”, afirma. Francisco Balestrin preside o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, autor da pesquisa. Ao mesmo tempo que a transformação digital avança e otimiza os serviços, a formação de novos profissionais de saúde se mostrou altamente necessária, num país com realidades muito distintas, algo que a pandemia também expôs no Brasil.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos