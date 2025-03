Tecnologia de reconhecimento facial e drones aumentam detenções no Carnaval brasileiro

Mais de 140 suspeitos em diversos estados brasileiros, incluindo Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais, foram capturados

Durante o Carnaval, as forças de segurança utilizaram câmeras de reconhecimento facial e drones para capturar mais de 140 suspeitos em diversos estados brasileiros, incluindo Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. Na Bahia, 42 foragidos foram detidos, enquanto no Rio de Janeiro, 12 indivíduos foram identificados por meio dessa tecnologia. Em São Paulo, o sistema Smart Sampa contribuiu para a prisão de 11 criminosos. As prisões na Bahia ocorreram tanto em Circuitos de Carnaval quanto em áreas do interior, envolvendo suspeitos de crimes como roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

O estado se destacou por não registrar mortes violentas durante o período festivo, além de observar uma queda de 56,9% nos crimes de furto e roubo em comparação ao ano anterior. No Rio de Janeiro, a atuação da Polícia Militar resultou na detenção de mais de 400 pessoas, sendo 52 delas em cumprimento a mandados de prisão. O uso de câmeras de reconhecimento facial foi fundamental para a identificação de 12 desses indivíduos, demonstrando a eficácia da tecnologia na segurança pública.

Em Pernambuco, a prisão de quatro foragidos ocorreu durante o famoso bloco Galo da Madrugada, onde um novo sistema de monitoramento, que utiliza câmeras digitais com Inteligência Artificial, foi implementado. Essa inovação visa aumentar a segurança durante os eventos de grande aglomeração.

Em São Paulo, o sistema Smart Sampa não apenas facilitou a captura de 11 criminosos procurados, mas também permitiu que a polícia infiltrasse agentes entre os foliões, aumentando a presença policial e a segurança nas festividades.

Minas Gerais também se beneficiou da tecnologia de reconhecimento facial, resultando na prisão de 72 criminosos durante o Carnaval.

