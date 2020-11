Temporal deixa São Paulo em estado de atenção

Forte chuva atingiu a capital paulista no começo da tarde desta segunda-feira, 30, e provocou estado de alerta para alagamento em alguns bairros

Arquivo Pessoal Temporal atingiu São Paulo nesta terça-feira, 30.



A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção por conta da forte chuva que atingiu a capital no começo da tarde desta segunda-feira, 30. O anúncio foi feito pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (GCE), que também decretou estado de atenção para alagamentos em todas as regiões da cidade às 14h30. Às 14h40, o CGE publicou uma nova atualização, alertando para um transbordamento do Córrego Morro do S, no bairro do Campo Limo. Sete minutos depois, um novo alerta foi emitido, avisando sobre a “iminência de transbordamento do Córrego Ipiranga”, localizado na zona Sul da cidade. Por volta das 15h20, entretanto, o alerta nos dois bairros foi retirado.

O CGE também deu uma previsão para os próximos dias, dizendo que o tempo seguirá abafado e instável na região da Grande São Paulo. O centro disse ainda que, na próxima terça-feira, 1, poderão ser registradas chuvas isoladas, precipitações com raios, rajadas de ventos e potenciais alagamentos . O CGE pondera que tais eventos devem ficar concentrados entre o fim da tarde e o começo da noite e podem se estender para outros dias da semana.