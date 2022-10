Testes positivos de Covid crescem 50,5% nas farmácias em uma semana

Apesar da alta, a média diária em outubro está em 134 diagnósticos

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Testes positivos nas farmácias voltam a disparar, aponta levantamento semanal da Abrafarma



O número de testes positivos de Covid-19 voltaram a disparar nas farmácias do Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), dos 13.794 testes realizados de 10 a 16 de outubro nos estabelecimentos, 1.291 casos (9,36%) foram confirmados, ou seja, houve um aumento de 50,5% em comparação a semana anterior. O levantamento da associação, que reúne as grandes varejistas do ramo farmacêutico, também aponta que a média diária de positivos para a Covid-19 nas farmácias segue baixa. “Apesar do avanço em uma semana e de o sinal amarelo ter acendido, a média diária de casos de Covid-19 nas farmácias em outubro segue mais baixa do que em setembro”, diz a Abrafarma. No último mês, em média, foram diagnosticados 185 casos por dia. Por outro lado, na primeira quinzena de outubro, a média diária chegou em 134. O CEO da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, relembrou que todos os cuidados com o vírus devem ser mantidos. “Pode se tratar de uma oscilação natural, mas os dados ajudam a mostrar que a Covid-19 requer atenção contínua por parte dos pacientes, tendo as farmácias como centros de atenção primária”, completa.