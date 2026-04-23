Thiaguinho, Joelma e Marina Sena: Virada Cultural 2026 revela primeiras atrações

Com mais de mil atrações confirmadas, o evento ocupará diferentes pontos da capital paulista nos dias 23 e 24 de maio

Edson Lopes Jr./ Secom A edição deste ano reúne artistas de diferentes gêneros musicais, refletindo a diversidade cultural de São Paulo.



A Prefeitura de São Paulo antecipou parte da programação da Virada Cultural 2026, que promete movimentar a cidade nos dias 23 e 24 de maio. Entre os nomes confirmados estão Thiaguinho, Marina Sena, Joelma, Alexandre Pires, Gustavo Mioto e Luísa Sonza.

Com mais de mil atrações confirmadas, o evento ocupará diferentes pontos da capital paulista, reforçando a proposta de democratizar o acesso à cultura e levar programação gratuita para todas as regiões da cidade.

Shows e diversidade musical

A edição deste ano reúne artistas de diferentes gêneros musicais, refletindo a diversidade cultural de São Paulo. Além dos nomes já divulgados, a programação inclui outros destaques da música brasileira, como Gaby Amarantos.

A proposta é contemplar públicos variados, com apresentações que vão do pop ao samba, passando pelo brega, gospel e rock.

Palcos espalhados por toda a cidade

Ao todo, serão 22 palcos distribuídos pela capital, sendo cinco deles localizados na região central. Os demais estarão espalhados pelas zonas sul, leste, norte e oeste.

A iniciativa busca criar um grande corredor cultural, incentivando a circulação de público ao longo de todo o fim de semana e descentralizando o acesso às atrações.

Novos espaços e experiências

Além dos palcos tradicionais, a Prefeitura prepara novidades para esta edição, com espaços temáticos como o Palco Brega e o Palco Mulheres. Também estão confirmados o Palco Gospel e áreas dedicadas ao rock.

A ideia é ampliar as experiências e oferecer opções para diferentes faixas etárias e interesses.

Muito além dos shows

Mais do que apresentações musicais, a Virada Cultural transforma a cidade em um circuito contínuo de atividades. A programação inclui atrações de dança, teatro, literatura, circo, humor e cultura popular.

Espaços como ruas, praças, centros culturais, bibliotecas e teatros serão ocupados ao longo do evento.

Programação completa será divulgada

A Prefeitura informou que a programação completa, com horários e locais das atrações, será anunciada em uma coletiva de imprensa no mês de maio.

*Estadão Conteúdo