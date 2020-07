Toffoli recebe alta de hospital após internação por acidente doméstico

A internação aconteceu após uma queda; segundo o hospital, o ministro “sofreu um pequeno corte na face e realizou uma sutura”

Toffoli, que ficou menos de 24 horas no hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, na capital paulista, teve alta no domingo (19)



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, recebeu alta hospitalar após sofrer um acidente doméstico quando estava em sua residência em Marília, no interior de São Paulo. Toffoli, que ficou menos de 24 horas no hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, na capital paulista, teve alta no domingo (19). Segundo a assessoria de imprensa o hospital, o ministro bateu a cabeça e, por isso, precisou realizar uma sutura no pequeno corte, mas passa bem.

“O Hospital Vila Nova Star informa que o ministro e presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, sofreu uma pequena queda em casa e foi atendido na unidade. Fez exame de raio-x e passa bem”, informa o comunicado médico, assinado pela Dra. Ludhmilla Hajjar, cardiologista, Dr. Paulo Hoff, diretor clínico, e Dr. Antônio Antonietto, diretor médico do Hospital Vila Nova Star do Hospital Vila Nova Star. Em outro boletim divulgado pela unidade, o hospital afirmava que o ministro “sofreu um pequeno corte na face e realizou uma sutura”, já antecipando que a alta aconteceria em breve.