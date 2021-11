Tombamento de ônibus deixa cinco mortos em rodovia do Estado de São Paulo neste sábado

Um acidente com um ônibus de viagem na manhã deste sábado, 13, deixou cinco mortos no quilômetro 75 da Rodovia Oswaldo Cruz, em São Luiz do Paraitinga, no Estado de São Paulo. O veículo, que transportava 66 passageiros mais um motorista, tombou na via, vitimando também outras 48 pessoas, que foram socorridas para unidades de saúde do município e também de Ubatuba e Taubaté. Segundo informações, 12 pessoas não tiveram ferimentos. O Corpo de Bombeiros, o helicóptero águia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam no local. Na operação, estão envolvidas ainda viaturas de ambulâncias municipais, carros do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e policiamento de apoio. Por causa do congestionamento gerado na via pelo acidente, o DER mantém uma rota alternativa aos motoristas pela Rodovia dos Tamoios SP 099.

A prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal, divulgou nota se solidarizando com os familiares das vítimas do acidente. “O município está de prontidão para ajudar a todos e a Santa Casa de Ubatuba permanece à frente na prestação dos primeiros atendimentos às vítimas e no acolhimento dos familiares”, informou. “Neste momento de grande tristeza e dor, agradecemos o esforço e apoio de todas as equipes envolvidas neste importante trabalho de resgate.”