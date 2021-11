Cotado como vice de Lula, Alckmin diz que petista tem ‘civilidade’ e ‘apreço pela democracia’

Em gravação ao lado de Márcio França e Ciro Gomes, ex-governador de São Paulo disse ter se sentido ‘honrado’ pela lembrança para compor a chapa com Lula

Ilan Pellenberg/Estadão Conteúdo Ex-governador de São Paulo disse não ter diferenças intransponíveis com o ex-presidente



Cotado como vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições de 2022, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin afirmou que fica honrado com a lembrança de seu nome para compor a candidatura. A declaração foi dada por Alckmin nesta sexta-feira, 12, durante sua participação em uma gravação de um reality show sobre política promovido por Márcio França (PSB). Cotado como pré-candidato, Ciro Gomes (PDT) também participou da gravação. “Já disseram que vou ser candidato ao Senado, a governador, a vice-presidente. Vamos ouvir. Fico muito honrado da lembrança do meu nome”, afirmou Alckmin, que está de saída do PSDB. Além disso, o ex-governador disse que a ideia pode “amadurecer” com conversas. Em outro momento, Alckmin disse não ter diferenças intransponíveis com Lula e disse que o petista tem civilidade e apreço pela democracia. “É claro que tem, não só ele, é óbvio que tem”, afirmou Alckmin.