Tráfego de veículos na Rodovia dos Bandeirantes será interditado neste sábado

Segundo a ARTESTP, bloqueio afetará os dois sentidos da via e deverá se estender das 8h às 16h

André Lessa/Estadão Conteúdo Autoridades recomendam que viajantes evitem passar pela região



O tráfego de veículos na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) será interditado neste sábado, 12, a partir do km 14, na capital até o km 61, em Jundiaí. O bloqueio total afetará os dois sentidos e deverá se estender das 08h até às 16h. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), responsável por regular o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, está recomendando que os usuários evitem viagens entre as regiões afetadas e vias de acesso à Rodovia. Para aqueles que precisarem viajar entre as cidades afetadas, a ARTESP recomenda a utilização da Rodovia Anhanguera (SP-330) ou a alternativa de desvio pela Rodovia Castelo Branco (SP-280).