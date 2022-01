Transbordamento em barragem: Seis casas são esvaziadas por precaução; PRF pede para motoristas evitarem estradas

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, rodovias de Minas Gerais sofrem danos constantes por causa das chuvas

Reprodução/Jovem Pan News Governo de Minas Gerais formou um comitê de crise após tragédia em Capitólio e transbordamento de barragem em Nova Lima



Além de provocar a interdição momentânea da BR 0-40 devido ao derramamento intenso de lama, o transbordamento do dique na barragem Mina Pau Grande, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, resultou na evacuação de seis casas. A Defesa Civil afirma que não há riscos para a comunidade, mas decidiu esvaziar as residências por precaução. De acordo com o comitê de crise montado pelo governo do Estado, não houve nenhuma vítima fatal. Um homem levado pela chuva enquanto andava pela rodovia foi socorrido, mas passa bem e, segundo as autoridades mineiras, receberá alta em breve.

Não há previsão para a liberação da BR 0-40. Isso só acontecerá depois que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros constatarem que o dique não representa perigo. “Estamos avaliando a estrutura da área. Só depois será liberada a desobstrução da via”, informou Renato Brandão, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente. A Polícia Rodoviária Federal recomendou que os motoristas evitem viajar neste final de semana. “A BR 0-40 permanece interditada, sem previsão de liberação. Com relação a outras rodovias, quem puder evitar, fica a recomendação. Estão surgindo problemas a todos os instantes em rodovias. A todo momento, recebemos informações de interdições por causa de chuvas. Evitem viajar. Quem tiver que viajar, use as redes sociais. A situação tende a se complicar”, avisou Aristedes Júnior, porta-voz da PRF.