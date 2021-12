Prefeito e ex-vereador de cidade do Amazonas se enfrentam em luta de MMA; assista

Simão Peixoto afirmou que aceitou desafio do ex-parlamentar Erineu Alves da Silva, conhecido como Mirico; ao fim do embate, o mandatário foi declarado vencedor

Reprodução/Facebook Prefeito Simão Peixoto Luta foi transmitida nas redes sociais do mandatário local



Um episódio curioso marcou a madrugada de domingo, 12, na cidade de Borba, localizada a 150 km de Manaus, no Amazonas. Isso porque o prefeito do município, Simão Peixoto (PP) e o ex-vereador Erineu Alves da Silva, conhecido como Mirico, protagonizaram uma luta de MMA. O evento tinha como objetivo arrecadar alimentos para ajudar famílias de baixa renda da região e foi divulgado pelas redes sociais do mandatário local. Segundo Peixoto, Mirico teria feito vídeos com ofensas contra ele e sua administração, além de desafiar o prefeito para uma luta.

“Fui desafiado primeiro no dia, onde o certo cidadão gravou um vídeo me xingando com palavras de baixo calão, dizendo que eu sou acostumado a bater nas pessoas e me desafiando para uma luta corporal. Apreciador das artes marciais como sou, aceitei o desafio do cidadão, mas de forma limpa e correta, dentro de um octógono, com árbitro e dentro de todas as regras do MMA”, explicou o mandatário. Ao fim da luta, Peixoto foi declarado vencedor do duelo, mesmo tendo começado o embate em desvantagem. Confira a luta: