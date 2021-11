Três homens são feridos e uma mulher morre em ataque a faca em ônibus de Contagem; autor é preso

Autor do crime não falava coisas com sentido e foi preso após tentar escapar em moto roubada

Divulgação / Polícia Militar de Minas Gerais Além de faca usada no crime, a de cabo branco, autor de crime em Contagem (MG) carregava dois canivetes



Um homem de 30 anos atacou passageiros de um ônibus em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, deixando uma mulher de 43 anos morta e outros três homens feridos no início da tarde desta sexta, 11. O suspeito tentou fugir do local roubando uma moto, mas acabou preso pela Polícia Militar, e a arma do crime foi apreendida. As vítimas estavam em um ônibus coletivo da linha 6120, no quilômetro 525 da BR-040, quando foram esfaqueadas. Inicialmente, apenas a mulher foi atingida. Passageiros tentaram defendê-la, e três acabaram feridos. O suspeito foi detido na Avenida Wilson Tavares Ribeiro, no bairro Nacional.

Segundo a Polícia, a mulher que morreu se chama Débora Rodrigues Maciel, era enfermeira e sofreu uma perfuração profunda no pescoço e um corte no abdômen. Ela foi socorrida e faleceu no hospital. Já entre os homens, um sofreu uma perfuração nas costas e na costela do lado direito, outro um corte no braço direito, e o último um corte profundo na região lombar. Um deles recebeu alta, enquanto outros dois estão internados em estado ainda grave. O condutor da moto não se feriu. Nenhuma das vítimas conhecia o autor do crime, e segundo a PM, tudo indica que tenha sido um crime aleatório, pois o autor dizia estar sendo perseguido e não conseguia dizer coisas com sentido.