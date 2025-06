Três suspeitos morrem em confronto com a polícia durante operação na Rodovia dos Imigrantes

Três suspeitos morreram após troca de tiros com policiais do Comando de Operações Especiais (COE) na manhã desta quinta-feira (19), na altura do km 59 da Rodovia dos Imigrantes, em Cubatão, no litoral de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos foram localizados durante uma operação em área de mata da comunidade Vila Esperança.

A ação foi desencadeada após agentes da Força Tática terem sido surpreendidos por criminosos armados na região, durante patrulhamento na quarta-feira (18). Na ocasião, houve confronto e os suspeitos fugiram para uma área de difícil acesso, onde foram encontradas porções de cocaína, crack e maconha.

Com o apoio de drones e embarcações, equipes do COE iniciaram uma varredura na região de mata e mangue. Um grupo armado foi localizado e, segundo a SSP, atirou contra os policiais, que revidaram. Três suspeitos foram baleados e morreram no local. Um fuzil foi apreendido. A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informou que o acostamento da rodovia precisou ser bloqueado durante o atendimento da ocorrência, mas não houve registro de congestionamentos. A operação segue em andamento.