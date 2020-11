TSE divulga nota e diz que problema com inteligência artificial atrasou divulgação de resultados

Nota técnica emitida pelo órgão detalhou os problemas enfrentados na divulgação dos resultados das eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) emitiu uma nota técnica na qual prestou esclarecimentos sobre o atraso na divulgação dos resultados das eleições do último domingo, 15. Segundo o comunicado, que foi divulgado nesta terça-feira, 17, um problema com inteligência artificial teria sido responsável por atrasar a divulgação das parciais das eleições em aproximadamente duas horas e meia. O TSE diz ainda que a nota “visa dar informações técnicas e jurídicas a respeito do episódio”, mesmo com a divulgação dos resultados já encerrada.

No comunicado, o TSE detalhou a falha, dizendo que ela ocorreu em um componente de inteligência artificial utilizado em um “otimizador do banco de dados da Oracle”, que é responsável por garantir velocidade no processamento de informações e dos votos. Entretanto, mesmo com o atraso, o órgão ressaltou que os eleitores tiveram os resultados das votações em mãos antes da meia-noite. Clique aqui para ler a nota técnica do TSE.