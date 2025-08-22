Turistas italianas caem em ‘golpe de maquininha’ na praia do Arpoador e pagam mais de R$ 3.000 por maço de cigarros

Guarda Municipal conseguiu identificar o ambulante responsável pela cobrança indevida através do extrato bancário, mas ele não foi localizado

fanjianhua/Freepik Esse tipo de crime tem se tornado comum na orla do Rio de Janeiro



Duas turistas da Itália foram alvo de um golpe conhecido como “golpe da maquininha” na Praia do Arpoador, onde um vendedor ambulante cobrou a quantia exorbitante de R$ 3.174,27 por um simples maço de cigarros. O incidente foi comunicado à Delegacia de Apoio ao Turismo, mas até o momento, o suspeito não foi localizado pelas autoridades. A Guarda Municipal conseguiu identificar o ambulante responsável pela cobrança indevida através do extrato bancário que uma das turistas apresentou. Esse tipo de crime tem se tornado comum na orla do Rio de Janeiro, onde turistas frequentemente enfrentam situações de exploração, especialmente em relação a preços abusivos de alimentos e bebidas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Recentemente, outro caso semelhante ocorreu em Copacabana, onde um vendedor de milho foi detido após tentar cobrar R$ 300 por apenas dois milhos verdes. Ele utilizou o cartão de crédito das vítimas para debitar a quantia, que equivalia a US$ 191, gerando indignação entre os frequentadores da praia.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias