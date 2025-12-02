Última Superlua de 2025 poderá ser vista no Brasil nesta quinta-feira

Essa é a terceira e última vez que o fenômeno acontece neste ano; as ocorrências anteriores foram registradas em 7 de outubro (a 361 mil quilômetros da Terra) e 5 de novembro (a 356 mil quilômetros)

Nesta quinta-feira (4), o céu oferece a última oportunidade de 2025 para a observação da Superlua. O fenômeno ocorre quando a Lua Cheia atinge seu ponto mais próximo da Terra, o que a faz parecer maior e mais luminosa no horizonte. Neste evento, o satélite natural chega ao perigeu, ficando a cerca de 357 mil quilômetros de distância do planeta.

Apesar de ser um evento perceptível a olho nu, astrônomos recomendam alguns cuidados para garantir a melhor visibilidade do espetáculo celeste.

Como observar a Superlua

Para apreciar o evento, não é necessário o uso de telescópios ou binóculos. No entanto, buscar locais com baixa poluição luminosa (longe de luzes artificiais) e um céu limpo são fatores que favorecem a observação.

Segundo o Observatório Nacional (ON), o melhor período para a observação é logo após o nascer ou o pôr do Sol. Nesses momentos, a Lua fica próxima à linha do horizonte, o que intensifica a sensação de que o satélite está maior. O horário do nascer da Lua varia conforme a localidade. Em São Paulo, o fenômeno poderá ser visto a partir das 18h43; no Rio de Janeiro, às 18h27; e em Salvador, às 17h42.

Termo popular, não científico

Embora seja amplamente popularizada, a expressão “Superlua” não é reconhecida como um termo científico pela União Astronômica Internacional (UAI). O termo foi cunhado em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, que o definiu como uma Lua Cheia que ocorre durante o perigeu — ponto orbital mais próximo da Terra — ou a uma distância equivalente a 90% disso. Segundo o Observatório Nacional, o critério dos 90% é arbitrário e não se baseia em critérios técnicos.

A ausência de um parâmetro científico oficial gera divergências entre instituições sobre o que de fato caracteriza uma Superlua. Enquanto algumas instituições consideram Superlua toda Lua Cheia que esteja a 360 mil quilômetros ou menos da Terra (critério que se aplica ao evento de 4 de dezembro), outras adotam definições mais restritivas. Ainda que não tenha origem técnica, a expressão ganhou força ao longo dos anos, ajudando a aproximar o público da astronomia.

Esta é a terceira e última Superlua de 2025. As ocorrências anteriores foram registradas em 7 de outubro (a 361 mil quilômetros da Terra) e 5 de novembro (a 356 mil quilômetros da Terra).