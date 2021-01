Um mês após acidente com ônibus que matou 19, carreta cai da mesma ponte na BR-381

Caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal, que ainda não tem informações sobre número de vítimas; carreta caiu de altura de cerca de 50 metros e está submersa

Polícia Rodoviária Federal/Twitter/13.01.2021 PRF ainda não divulgou informações sobre feridos



Uma carreta caiu de uma ponte na BR-381, na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira, 13, pouco mais de um mês após um acidente com um ônibus de turismo deixar 19 mortos no mesmo local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram acionadas por volta das 15h15 para a ocorrência na altura do quilômetro 350 da via. O veículo está completamente submerso no Rio Piracicaba e a PRF ainda não divulgou a quantidade de vítimas. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros atuam no local e por causa do acidente apenas uma das vias está liberada. Orientadores de trânsito trabalham com o sistema de “pare e siga” para alternar entre os dois sentidos da BR.