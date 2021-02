UNESP anuncia adiamento da 2ª fase do vestibular 2021

Entidade explica que o adiamento acontece em decorrência do agravamento da pandemia de Covid-19, que faz com que algumas cidades não possam ter a aplicação de prova

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) e a Fundação Vunesp, que é responsável por aplicar o vestibular da entidade, anunciaram o adiamento da 2ª fase do processo seletivo, que estava marcada para acontecer no próximo domingo, 28. O anúncio foi feito pela UNESP através de comunicado emitido nesta quarta-feira, 24. Na nota, a entidade explica que o adiamento acontece em decorrência do agravamento da pandemia de Covid-19, que faz com que algumas cidades não possam ter a aplicação de prova. Uma nova data para a realização da prova não foi divulgada até o momento. A UNESP também não informou se o cronograma de divulgação de resultados, que prevê a divulgação da lista de aprovados para o dia 19 de março, será alterado.

Apesar do adiamento, a UNESP afirmou, no mesmo comunicado, que “as datas das provas de habilidades para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design (FAAC/Bauru) e Artes Cênicas, Arte-Teatro, Artes Visuais, Música Bacharelado e Música Licenciatura (IA/São Paulo)” serão mantidas. Ao todo, a universidade oferece 7.630 vagas de graduação distribuídas em 23 cidades do Estado de São Paulo. A segunda fase do vestibular deste ano terá duração de apenas um dia e será formada por 60 questões objetivas específicas e uma redação.