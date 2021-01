Unicamp antecipa lista com convocados para 2ª fase e divulga alteração na data das provas

Mudança no calendário levou em consideração a hipótese de candidatos do Vestibular Unicamp também estarem inscritos na modalidade digital do Enem

Reprodução/Facebook O Vestibular Unicamp 2021 oferece 3.237 vagas em 69 cursos de graduação



A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) antecipou para esta quinta-feira, 21, a divulgação da lista de candidatos convocados para a segunda fase do vestibular da Unicamp 2021. A lista de classificados para próxima fase seria divulgada no dia 29 de janeiro. O candidato pode encontrar o resultado na página oficial da Comvest. Além da antecipação, a Comvest também anunciou uma alteração na data das provas da segunda fase, que estava prevista para acontecer em 7 e 8 de fevereiro. Com a mudança, a segunda fase acontecerá nos dias 8 e 9 de fevereiro. A alteração levou em consideração a hipótese de candidatos do Vestibular Unicamp também estarem inscritos na modalidade digital do Enem, que está marcada para acontecer nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, e para “evitar aglomeração decorrente da maior circulação de estudantes na mesma data”.

As notas de corte por curso e a tabela com a relação candidatos-vaga para a segunda fase também já estão disponíveis no site da Comvest. As notas obtidas individualmente pelos candidatos na primeira fase serão divulgadas na sexta-feira, 22. Segundo nota da Comvest, 15.470 candidatos estão aprovados para a segunda fase. Em 2021, 66.936 candidatos fizeram a prova da primeira fase. A Unicamp oferece 3.237 vagas em 69 cursos de graduação. Os locais de prova ficarão disponíveis na sexta-feira, 29 de janeiro.

Segunda fase

As provas serão realizadas nos dia 8 e 9 de fevereiro de 2021, com duração de cinco horas cada. A segunda fase, constituída de questões dissertativas, tem uma parte comum a todos os candidatos e uma parte específica de acordo com a área do curso de primeira opção escolhido pelo candidato. No primeiro dia, todos os inscritos realizarão a mesma prova. O exame conterá uma prova de Redação – com duas propostas de texto para que o aluno escolha e execute uma das propostas, a prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, com oito questões; e duas questões em Língua Inglesa.

No segundo dia, a prova de Matemática, com seis questões; prova interdisciplinar de Ciências Humanas, com duas questões; e prova interdisciplinar de Ciências da Natureza, com duas questões, também serão realizadas por todos os candidatos. A segunda parte do exame será dividida por áreas do conhecimento. Os candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde terão seis questões de Biologia e seis questões de Química, os candidatos da área de Ciências Exatas/Tecnológicas terão seis questões de Física e seis questões de Química e os candidatos da área de Ciências Humanas/Artes terão seis questões de Geografia e seis questões de História, englobando conteúdos de Filosofia e Sociologia.

Calendário