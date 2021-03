Vacinas contra a Covid-19 são roubadas por criminosos armados em Natal

De acordo com a PM, os criminosos já haviam realizado uma tentativa do crime no início da manhã, mas foram inibidos pela quantidade de pessoas no local. Após a primeira investida, a polícia foi acionada e permaneceu na Unidade Básica de Saúde Ponta Negra durante parte da manhã. Assim que as autoridades deixaram o posto, os assaltantes retornaram e levaram os imunizantes. Na ação, os criminosos teriam entrado na unidade, pegado uma caixa térmica e se dirigido à sala de vacinação, onde apanharam as doses disponíveis. Um agente de saúde que estava presente no local foi agredido e a porta de uma das salas da unidade foi quebrada.