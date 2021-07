Vacinas vencidas foram aplicadas em 32 municípios, diz pesquisa

Mais de 450 prefeituras ficaram sem imunizantes nos últimos dias: 71,2% para a segunda dose da CoronaVac, 65,2% da AstraZeneca e 31,8% da Pfizer

Pixabay / KitzD66 Pesquisa ouviu mais de 2 mil cidades sobre a pandemia



Pelo menos 32 cidades aplicaram vacinas contra a Covid-19 fora do prazo de validade, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM). A entidade ouviu 2.715 gestores entre o dia 5 e 8 de julho, o que representa 48,8% do total de prefeituras do país. Ao todo, 68,5% das cidades disseram que a população quer escolher qual tipo de imunizante tomar. Mais de 450 prefeituras também afirmaram que ficaram sem vacinas nos últimos dias. Faltou imunizante para a segunda dose da CoronaVac em 71,2% dos municípios, 65,2% tiveram falta da AstraZeneca e 31,8% da Pfizer. A pesquisa também questionou as cidades sobre o número de casos e mortes por Covid-19. Houve aumento do número de infectados em 16,4%. No entanto, 22,7% das localidades participantes da pesquisa afirmam que o número de mortes se manteve estável e 16,9% sugerem uma diminuição. Pelo menos 46,3% dos municípios dizem que não houve nenhum óbito pela doença nesta semana. Apesar disso, apenas 15,9% das cidades tem ocupação dos leitos de UTI abaixo de 60%.