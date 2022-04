Vai-Vai e Colorado do Brás são rebaixadas para o Grupo de Acesso no Carnaval de SP

Vermelha e Branca foi penalizada com 0,5 por descumprir regras do regulamento; agremiação do bairro da Bixiga tinha subido para o Especial em 2020

EFE/Sebastião Moreira Colorado do Brás foi punida antes da apuração por fazer merchandising em uma ala



As escolas de samba Colorado do Brás e a Vai-Vai foram rebaixadas para o Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo. A Colorado, que desfilou na última sexta-feira, 22, trouxe como enredo “A vida e a obra da escritora Carolina Maria de Jesus“. Já a Vai-Vai, maior campeã do Carnaval paulista, fez a sua entrada no Sambódromo do Anhembi no sábado, 23, com o tema “Sanfoka! Volte e pegue, Vai-Vai“. A agremiação do Canindé começou a apuração desta terça-feira, 26, já na lanterna, porque perdeu 0,5 por descumprir as regras do regulamento da Liga das Escolas de Samba de SP ao fazer merchandising em uma ala. Durante a apuração, a Vermelha e Branco perdeu importantes décimos no quesito “Comissão de Frente”. A escola fechou a apuração com 269,1 pontos e ficou apenas com a 13.ª colocação, superando agremiação do bairro do Bexiga apenas pelos critérios de desempate. A Vai-Vai, por sua vez, mal chegou no Especial e já terá que se despedir. Campeã do Acesso I em 2020, a escola sofreu com notas baixas nas categorias “Bateria”, “Mestre Sala e Porta Bandeira” e “Comissão de Frente”, terminando em 14.º, com 269,1 pontos.

Confira o resultado: