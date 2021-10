Veja fotos do desabamento de prédio em Nilópolis, no Rio de Janeiro

Pelo menos uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas quando construção caiu na manhã deste domingo, 24

Prefeitura de Nilópolis/Divulgação Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas no local com ajuda de cães farejadores



A prefeitura de Nilópolis, no Rio de Janeiro, divulgou na manhã deste domingo, 24, imagens do desabamento de um prédio de três andares registrado no começo do dia. Até o momento, uma morte foi confirmada e outras três pessoas feridas foram levadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. A causa do desabamento não foi descoberta até o momento e investigações são realizadas pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros e pelo município de Nilópolis. A construção estaria regular junto à Secretaria de Obras da cidade. Veja, abaixo, imagens das buscas por sobreviventes do desabamento: