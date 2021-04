Vereadora de Cuiabá dança em frente à câmera durante sessão virtual; assista

Ao perceber que sua câmera estava ligada, a parlamentar saiu da frente do computador; seus colegas não comentaram o episódio

Reprodução/Youtube Michelly Alencar (DEM) utilizou as redes para se explicar



A vereadora de Cuiabá Michelly Alencar (DEM) protagonizou um momento curioso ao dançar durante uma sessão virtual da Câmara Municipal. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 15, e a parlamentar se surpreendeu ao perceber que sua câmera estava ligada e saiu da frente do computador imediatamente. O vídeo foi publicado nas redes sociais e viralizou rapidamente. Em suas redes sociais, Michelly esclareceu o episódio, dizendo que se tratava de uma brincadeira com sua assessora, que estava no mesmo ambiente, e afirmou que não desrespeitou seus colegas e eleitores. “Não desrespeitei ninguém. Pelo contrário, exerço meu papel com muita dedicação e profissionalismo. Nunca faltei a uma sessão sequer, tenho produção legislativa, estou nas ruas fazendo fiscalização e defendendo o direito do cidadão cuiabano. E vejam só, me preparo para as sessões, vou para o gabinete, não faço de qualquer lugar ou de qualquer jeito só porque é de forma online”, afirmou a vereadora. Os demais parlamentares não comentaram a situação.

Veja o vídeo da sessão: