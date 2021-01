Vice-presidente Hamiton Mourão se cura da Covid-19

General da reserva não está mais infectado pelo novo coronavírus e voltará às atividades na próxima segunda-feira

Adnilton Farias / VPR Vice-presidente foi diagnosticado com o novo coronavírus em dezembro



O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) está recuperado da Covid-19, segundo informações da assessoria de imprensa do governo federal. O general da reserva recebeu alta nesta sexta-feira, 8, e irá retornar às atividades nesta segunda, 11. Mourão testou positivo para o novo coronavírus no dia 27 de dezembro, e desde então estava em isolamento no Palácio do Jaburu, a residência oficial da Vice-Presidência da República. O vice de Jair Bolsonaro (sem partido) chegou a se submeter a exercícios respiratórios e foi medicado com um coquetel que incluía a hidroxicloroquina, annita e azitromicina, além de medicamentos para dor e febre.

Mourão foi o décimo terceiro membro do alto escalão do governo federal a ser infectado pelo novo coronavírus. Além do presidente Jair Bolsonaro, já testaram positivo para a doença André Mendonça (Justiça), Tarcísio Freitas (Infraestrutura), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) Eduardo Pazuello (Saúde), Fábio Faria (Comunicações), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral). Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AC) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, também testaram positivo para o novo coronavírus. Todos se recuperaram sem sequelas graves.