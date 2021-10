Vídeo mostra gerente humilhando funcionário do Carrefour; confira

Caso aconteceu em unidade localizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter

CADU ROLIM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Funcionário estava limpando o chão quando foi alvo da humilhação



Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um vendedor da rede de supermercados Carrefour sendo humilhado pela gerente do estabelecimento. O caso aconteceu em uma unidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e foi registrado por um cliente da loja. No vídeo, é possível ver um vendedor limpando chão da unidade enquanto a gerente filma o ato e começa a humilhar o funcionário. “Olha aí, só para você esse cara tem valor. Esses meninos, eles não limpam a casa deles” diz a superior enquanto o garoto limpa o chão. O episódio viralizou rapidamente, com o nome da marca Carrefour indo parar nos assuntos mais comentados do Twitter, com mais de 7 mil menções. A assessoria do Carrefour foi procurada pela reportagem, mas ainda não se posicionou sobre o caso.