Vira-latas protagonizam obras de arte clássicas em calendário

Castor protagoniza Abaporu (1928), de Tarsila do Amaral, na 12ª edição do calendário da ONG Celebridade Vira-Lata

A clássica obra Autorretrato com Chapéu de Feltro, de, ganhou contornos caninos em uma releitura pensada para os amantes de cachorros. Na clássica tela, de, o homem com pés grandes foi substituído por um vira-lata e tornou-se “auaupurú”. Já a tela Tropical, de Anita Malfatti, também foi repaginada e batizada de “Tropicão”, para a divulgação da 12ª edição do calendário da ONG Celebridade Vira-Lata, lançado durante o Dia de São Francisco de Assis, no último domingo, 4. Nele, cães resgatados pelo projeto ilustram os meses do ano de 2021 como releituras deicônicas. Ainda no verso de cada uma das artes, assinadas por Tarik Klein, é possível conhecer mais das história dos bichinhos.