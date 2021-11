Volta do feriado causa congestionamento em estradas de São Paulo

Ecovias e Departamento de Estradas de Rodagem confirmam lentidão na volta do litoral e do interior

Reprodução/ Twitter DER-SP Estradas do litoral estão com tráfego lento



O fim do feriado da Independência da República deixou algumas das principais estradas de São Paulo congestionadas no início da noite desta segunda-feira, dia 15. Às 19h48 (horário de Brasília) a Ecovias informou que o trecho do km 41 até o km 54 está intenso na Via Anchieta. A Rodovia dos Imigrantes tem excesso de veículos apenas no trecho do km 60 ao km 59. Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem congestionamento pesado entre os km 260 e km 248 na SP55, e na SP248 o excesso de veículos está entre o km 7 e o km 1. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem trânsito intenso entre os km 272 e km 274 na altura da Praia Grande. O corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem lentidão nos trechos do km 54 ao km 51 e do km 77 ao km 93.

O Departamento de Estradas de Rodagem registra tráfego intenso em quase todo o território que administra. A SP 270 tem excesso de veículos no trecho entre São Paulo e Cotia. Na SP 125, o trecho de Ubatuba e São Luiz Paraitinga está congestionado, assim como o trecho de São Luiz até Taubaté. Na SP 98 entre Bertioga e Biritiba Mirim, e Biritiba Mirim até Mogi das Cruzes também está parado. O maior trecho de congestionamento na SP 55 é entre Ubatuba e Caraguatatuba. No trecho Boraceia e Bertioga o tráfego é lento.