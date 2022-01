Voo com 90 menores deportados dos EUA chega ao Brasil

Segundo a Polícia Federal, 211 brasileiros desembarcaram no aeroporto de Confins, em Minas Gerais

Divulgação/PF Brasileiros deportados dos EUA chegam a Minas Gerais



O Brasil recebeu nesta quarta-feira, 26, um voo com 211 cidadãos brasileiros deportados dos Estados Unidos. Destes, 90 eram menores de idade – incluindo crianças de 10 anos. Os passageiros retornaram ao país pelo Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Minas Gerais. Este foi o segundo voo com cidadãos brasileiros deportados neste ano. Em nota, a Polícia Federal afirmou que apura como as crianças saíram do Brasil e verifica as condições às quais os menores foram submetidos nesse processo. A corporação informou ainda que o Juizado da Infância e da Juventude de Pedro Leopoldo acompanhou o desembarque para dar o suporte necessário. A BH Airport, administradora do aeroporto, forneceu alimentação para os passageiros.