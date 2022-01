EUA negam pedido da Rússia para descartar uma adesão da Ucrânia à Otan

País ofereceu ‘canal diplomático sério’ à Rússia para resolver a crise

EFE/EPA/Oliver Contreras / POOL Governo de Joe Biden não aceitou pedido da Rússia



Os Estados Unidos se negaram nesta quarta-feira, 26, a excluir a possibilidade de uma adesão da Ucrânia à Otan, como era solicitado pela Rússia, mas ofereceram uma “via diplomática” para resolver a crise. A carta entregue à Rússia oferece “um canal diplomático sério, se a Rússia o desejar”, declarou o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken. “Deixamos claro que há princípios básicos que estamos determinados a manter e defender, inclusive a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, e o direito dos Estados a escolherem suas próprias disposições de segurança e alianças”, afirmou o secretário de Estado americano à imprensa. Blinken destacou que a resposta dos Estados Unidos não será tornada pública, mas divulgou alguns pontos.

“Sem entrar nos detalhes do documento, posso dizer-lhes que reitera o que Washington vem dizendo publicamente há semanas e em certo sentido há muitos anos: que defendemos o princípio da porta aberta na Otan”, disse. “Falamos da possibilidade de medidas de transparência recíproca em relação a nossas posturas militares, assim como medidas para melhorar a confiança em relação aos exercícios e às manobras militares na Europa”, acrescentou. Neste documento, elaborado em coordenação com Kiev e os europeus, Washington também propõe relançar as negociações com a Rússia sobre o controle de armamentos, em particular sobre a questão dos mísseis estratégicos e as armas nucleares posicionadas na Europa.

*Com informações da AFP