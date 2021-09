Youtuber do ‘Te Atualizei’ rebate desmonetização do canal: ‘Proibida pelos donos do poder’

Em entrevista ao Pânico, influenciadora digital Bárbara Destefani afirmou que atos contra o governo Bolsonaro realizados no dia 12 foram ‘uma campanha falida’

Reprodução/Pânico Bárbara Destefani, do canal 'Te Atualizei', foi a convidada do programa Pânico desta segunda-feira, 13



Nesta segunda-feira, 13, o programa Pânico recebeu a youtuber Bárbara Destefani, do canal ‘Te Atualizei’, que foi desmonetizado após se enquadrar em um inquérito conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por acusações de fake news contra o processo eleitoral. Em entrevista, ela afirmou que não teve acesso às denúncias feitas contra ela. “Meu advogado entrou com tutela de urgência e a resposta não foi nada. Eu não sei o que fiz, também quero saber. Fiquei um período longo sem fazer vídeos porque meu advogado não sabia o que eu falei, a gente não sabia se no que eu falei, eu seria proibida pelos donos do poder. Parece que eu ataquei as urnas, parece que por eu falar isso para as pessoas eu faço desinformação. (…) Eles tentam calar nossa voz, porque o conservadorismo incomoda muito, mas devagar a gente continua, o debate ainda vai render bastante.”

Bárbara ainda falou das manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro que ocorreram no último domingo, 12. Segundo ela, os atos convocados pelo MBL, Vem Pra Rua, e por parte dos presidenciáveis da terceira via se trata de uma campanha falida. “Esse ato foi um ato político. Quem estava lá era [Simone] Tebet, [Luiz Henrique] Mandetta, Alessandro Vieira, Ciro [Gomes], [João] Amoêdo e Agripino [João Doria]. Aquilo foi uma campanha política, eles não tem adesão, o povo conservador não acredita nessas pessoas. Foi um ato político para encontrar novas pessoas para aderir às campanhas falidas. Uma coisa que aconteceu ontem foi mostrar que a terceira via não existe. Um ato político para pegar aquelas pessoas de memória fraca. Essas manifestações estão sendo divulgadas há dois meses. Foi muito divulgado. O pessoal do MBL saiu fazendo adesivaço, pagou cerveja para a galera, e mesmo assim o povo não foi. Isso reflete mais um desejo pessoal do que um fato concreto.”

A youtuber ainda esclareceu que, para ela, a ‘Declaração à Nação’ de Jair Bolsonaro, divulgada na última semana, foi divulgada para manter a economia acima de ideologias. “No dia 9, no dia da nota, uma hora e meia antes da nota sair, o Paulo Guedes disse que o maior sistema de todos é a economia. Não adianta ser apoiadora, se manter firme e segurar o rojão, porque se a economia descambar, for comprar um arroz e não conseguir, o apoio acaba. Nós precisamos manter acima de tudo a economia. Numa grande recessão, quanto tempo eu vou conseguir me segurar? Tem várias pessoas que não conseguem aguardar. Quando eu falei que o sistema venceu foi por isso, em cima da bolsa subindo. A economia está acima de todas as ideologias.”

