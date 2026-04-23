Como evitar bicho-geográfico e outras infecções de pele na areia

Informações gerais sobre definição, causas, sintomas e medidas de prevenção para problemas de pele comuns em ambientes de praia

Reprodução/Observatório da Saúde da Criança e do Adolescente O bicho-geográfico é uma infecção na pele causada pela penetração de larvas de parasitas intestinais de animais



As praias, especialmente as do litoral de São Paulo, são destinos populares para lazer e descanso. No entanto, a areia pode abrigar microrganismos causadores de infecções de pele, como a larva migrans cutânea, popularmente conhecida como bicho-geográfico. Compreender o que são essas condições e como ocorrem é fundamental para a adoção de medidas preventivas. Este artigo oferece informações gerais sobre o bicho-geográfico e outros problemas de pele associados à areia, com foco em prevenção, sem substituir a necessidade de uma consulta médica.

O que é o bicho-geográfico e outros problemas de pele da areia?

O termo “problemas de pele da areia” refere-se a um conjunto de condições dermatológicas que podem ser adquiridas pelo contato direto com a areia contaminada. A mais conhecida é o bicho-geográfico.

A larva migrans cutânea, ou bicho-geográfico, é uma infecção causada pela penetração de larvas de parasitas intestinais de cães e gatos na pele humana. Esses animais, quando infectados, eliminam os ovos dos vermes em suas fezes. Na areia quente e úmida, os ovos eclodem e liberam larvas que podem penetrar na pele de pessoas que entram em contato com o solo contaminado. O nome popular da condição deriva do aspecto das lesões, que se assemelham a um mapa em relevo.

Outras condições comuns incluem micoses, que são infecções fúngicas favorecidas pelo ambiente quente e úmido da areia, e a tungíase, conhecida como bicho-de-pé, causada pela penetração da fêmea da pulga Tunga penetrans na pele.

Causas e sintomas mais comuns

A identificação de qualquer alteração na pele deve ser feita por um profissional de saúde. As informações a seguir são de natureza geral e não devem ser usadas para autodiagnóstico.

As causas e manifestações variam conforme a condição:

Bicho-geográfico (Larva Migrans Cutânea):

Causa: Contato da pele desprotegida com areia contaminada por fezes de cães e gatos contendo larvas de ancilostomídeos.

Sintomas comuns: Trajetos lineares, elevados e sinuosos na pele, de cor avermelhada, que avançam lentamente. A principal manifestação é uma coceira intensa, que pode piorar durante a noite.

Micoses Superficiais:

Causa: Contato com fungos presentes na areia, em toalhas ou em superfícies úmidas.

Sintomas comuns: Manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na pele, descamação, coceira e, por vezes, pequenas bolhas. As áreas mais afetadas costumam ser os pés, as virilhas e outras dobras da pele.

Tungíase (Bicho-de-pé):

Causa: Penetração da pulga Tunga penetrans na pele, geralmente nos pés.

Sintomas comuns: Lesão caracterizada por um ponto escuro central (o corpo da pulga) com um anel esbranquiçado ao redor. Pode haver dor, coceira e inflamação no local.

Medidas gerais de prevenção

A prevenção é a abordagem mais eficaz para evitar essas infecções de pele. Adotar hábitos simples durante a permanência na praia pode reduzir significativamente o risco de contaminação.

Algumas medidas gerais incluem:

Evitar sentar ou deitar diretamente na areia. Sempre utilize cangas, toalhas grossas ou cadeiras de praia para criar uma barreira física.

Usar calçados, como chinelos ou sandálias, para caminhar na areia, especialmente em áreas de transição entre a vegetação e a faixa de areia.

Evitar praias onde a presença de animais domésticos é permitida e não fiscalizada, pois o risco de contaminação por fezes é maior.

Não permanecer em áreas da areia que estejam visivelmente sujas ou próximas a locais onde animais costumam defecar.

Tomar uma ducha de água doce ao deixar a praia para remover a areia e o sal do corpo.

Manter uma boa higiene, secando bem todas as partes do corpo, com atenção especial para os espaços entre os dedos dos pés e outras dobras da pele.

Este artigo tem caráter estritamente informativo e não substitui, em nenhuma hipótese, a avaliação de um profissional de saúde. Ao apresentar qualquer sintoma ou alteração na pele após frequentar a praia ou outros ambientes com areia, procure um médico ou dermatologista para obter um diagnóstico preciso e a orientação adequada.