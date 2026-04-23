Como evitar bicho-geográfico e outras infecções de pele na areia
Informações gerais sobre definição, causas, sintomas e medidas de prevenção para problemas de pele comuns em ambientes de praia
As praias, especialmente as do litoral de São Paulo, são destinos populares para lazer e descanso. No entanto, a areia pode abrigar microrganismos causadores de infecções de pele, como a larva migrans cutânea, popularmente conhecida como bicho-geográfico. Compreender o que são essas condições e como ocorrem é fundamental para a adoção de medidas preventivas. Este artigo oferece informações gerais sobre o bicho-geográfico e outros problemas de pele associados à areia, com foco em prevenção, sem substituir a necessidade de uma consulta médica.
O que é o bicho-geográfico e outros problemas de pele da areia?
O termo “problemas de pele da areia” refere-se a um conjunto de condições dermatológicas que podem ser adquiridas pelo contato direto com a areia contaminada. A mais conhecida é o bicho-geográfico.
A larva migrans cutânea, ou bicho-geográfico, é uma infecção causada pela penetração de larvas de parasitas intestinais de cães e gatos na pele humana. Esses animais, quando infectados, eliminam os ovos dos vermes em suas fezes. Na areia quente e úmida, os ovos eclodem e liberam larvas que podem penetrar na pele de pessoas que entram em contato com o solo contaminado. O nome popular da condição deriva do aspecto das lesões, que se assemelham a um mapa em relevo.
Outras condições comuns incluem micoses, que são infecções fúngicas favorecidas pelo ambiente quente e úmido da areia, e a tungíase, conhecida como bicho-de-pé, causada pela penetração da fêmea da pulga Tunga penetrans na pele.
Causas e sintomas mais comuns
A identificação de qualquer alteração na pele deve ser feita por um profissional de saúde. As informações a seguir são de natureza geral e não devem ser usadas para autodiagnóstico.
As causas e manifestações variam conforme a condição:
- Bicho-geográfico (Larva Migrans Cutânea):
- Causa: Contato da pele desprotegida com areia contaminada por fezes de cães e gatos contendo larvas de ancilostomídeos.
- Sintomas comuns: Trajetos lineares, elevados e sinuosos na pele, de cor avermelhada, que avançam lentamente. A principal manifestação é uma coceira intensa, que pode piorar durante a noite.
- Micoses Superficiais:
- Causa: Contato com fungos presentes na areia, em toalhas ou em superfícies úmidas.
- Sintomas comuns: Manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na pele, descamação, coceira e, por vezes, pequenas bolhas. As áreas mais afetadas costumam ser os pés, as virilhas e outras dobras da pele.
- Tungíase (Bicho-de-pé):
- Causa: Penetração da pulga Tunga penetrans na pele, geralmente nos pés.
- Sintomas comuns: Lesão caracterizada por um ponto escuro central (o corpo da pulga) com um anel esbranquiçado ao redor. Pode haver dor, coceira e inflamação no local.
Medidas gerais de prevenção
A prevenção é a abordagem mais eficaz para evitar essas infecções de pele. Adotar hábitos simples durante a permanência na praia pode reduzir significativamente o risco de contaminação.
Algumas medidas gerais incluem:
- Evitar sentar ou deitar diretamente na areia. Sempre utilize cangas, toalhas grossas ou cadeiras de praia para criar uma barreira física.
- Usar calçados, como chinelos ou sandálias, para caminhar na areia, especialmente em áreas de transição entre a vegetação e a faixa de areia.
- Evitar praias onde a presença de animais domésticos é permitida e não fiscalizada, pois o risco de contaminação por fezes é maior.
- Não permanecer em áreas da areia que estejam visivelmente sujas ou próximas a locais onde animais costumam defecar.
- Tomar uma ducha de água doce ao deixar a praia para remover a areia e o sal do corpo.
- Manter uma boa higiene, secando bem todas as partes do corpo, com atenção especial para os espaços entre os dedos dos pés e outras dobras da pele.
Este artigo tem caráter estritamente informativo e não substitui, em nenhuma hipótese, a avaliação de um profissional de saúde. Ao apresentar qualquer sintoma ou alteração na pele após frequentar a praia ou outros ambientes com areia, procure um médico ou dermatologista para obter um diagnóstico preciso e a orientação adequada.
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