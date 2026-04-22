Queimadura por água-viva: o que fazer e informações gerais

Informações sobre sintomas, primeiros cuidados e medidas de prevenção contra lesões por águas-vivas

Joseph Kellner/Unsplash A 'queimadura' causada por uma água-viva é na verdade um envenenamento



O contato com águas-vivas é um incidente relativamente comum em praias, especialmente durante o verão em regiões como o litoral de Santa Catarina. A lesão resultante, popularmente conhecida como “queimadura”, é na verdade um envenenamento causado pelo contato com os tentáculos do animal. Este artigo oferece informações gerais e factuais sobre o que são essas lesões, seus sintomas mais comuns e as medidas de primeiros cuidados recomendadas por autoridades de saúde. O conteúdo é estritamente informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde.

O que é uma lesão por água-viva?

A lesão causada por uma água-viva não é uma queimadura térmica, mas sim um envenenamento. Os tentáculos desses animais marinhos possuem células especializadas chamadas cnidócitos. Quando tocadas, essas células disparam estruturas minúsculas, semelhantes a agulhas, que injetam uma substância tóxica (peçonha) na pele da vítima.

Essa reação é um mecanismo de defesa e caça do animal. Mesmo que a água-viva esteja na areia ou que seus tentáculos estejam fragmentados na água, os cnidócitos podem permanecer ativos e capazes de injetar a peçonha ao simples contato.

Sintomas comuns após o contato

A intensidade dos sintomas pode variar dependendo da espécie da água-viva, da área de contato com a pele e da sensibilidade da pessoa. A maioria dos casos é leve, mas a dor pode ser intensa. Os sinais e sintomas mais frequentes se manifestam localmente e incluem:

Dor imediata, com sensação de ardência, queimação ou agulhadas.

Marcas vermelhas e lineares na pele, que podem formar um padrão semelhante ao dos tentáculos.

Inchaço (edema) na área afetada.

Coceira intensa.

Em situações mais raras, podem ocorrer reações sistêmicas, que afetam o corpo de forma mais ampla. Sintomas como náuseas, vômitos, dor de cabeça, cãibras musculares ou dificuldade respiratória exigem atendimento médico de emergência.

Primeiros cuidados e medidas de prevenção

Saber como agir após o contato com uma água-viva é fundamental para aliviar a dor e evitar complicações. As orientações gerais de primeiros socorros são focadas em inativar a peçonha e remover os tentáculos aderidos à pele.

O que fazer

Saia da água: Ao sentir o contato, saia da água com calma para evitar novos acidentes.

Lave com água do mar: Lave a área afetada exclusivamente com água do mar, sem esfregar. A água do mar ajuda a remover tentáculos sem ativar mais cnidócitos.

Aplique vinagre: O vinagre comum (ácido acético) é amplamente recomendado para neutralizar a peçonha da maioria das espécies encontradas no litoral brasileiro. Embeba uma gaze ou pano limpo em vinagre e aplique sobre a lesão por cerca de 10 a 30 minutos.

Remova os tentáculos: Se houver tentáculos visíveis, remova-os cuidadosamente com uma pinça ou com a borda de um cartão de crédito. Nunca use as mãos desprotegidas.

O que NÃO fazer

Não use água doce: A água doce (de torneira, garrafa ou chuveiro) pode piorar a lesão, pois a mudança de osmolaridade faz com que os cnidócitos ainda intactos disparem mais peçonha.

Não esfregue a área: Friccionar o local com areia, toalhas ou qualquer outro objeto pode aumentar a liberação da toxina.

Não aplique urina ou álcool: Essas práticas populares são ineficazes e podem irritar ainda mais a pele.

Prevenção

Verifique os avisos de guarda-vidas ou sinalizações na praia sobre a presença de águas-vivas.

Evite entrar no mar em áreas com grande concentração desses animais.

Não toque em águas-vivas, mesmo que pareçam mortas na areia.

As informações apresentadas servem como um guia geral de primeiros cuidados. A lesão por água-viva, embora geralmente de baixa gravidade, pode causar dor intensa e, em casos raros, reações alérgicas ou sistêmicas graves. Este artigo tem finalidade exclusivamente informativa e não substitui uma consulta médica. Se os sintomas forem severos, persistentes, ou se a área afetada for muito extensa, procure atendimento médico ou um posto de guarda-vidas imediatamente.