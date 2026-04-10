Governo federal e paulista brigam por pioneirismo de programa de proteção a mulheres
Planalto lançou programa com série de medidas, dentre elas o monitoramento de agressores; segundo o Palácio dos Bandeirantes, a iniciativa foi implementada em SP, em 2023
Também no mês de março, o governo de SP e o TJ-SP assinaram um termo de cooperação que autoriza a expansão do monitoramento eletrônico. Atualmente, há 1.250 equipamentos destinados à vigilância e a meta é duplicar o número de dispositivos até o fim de 2026.
O programa do governo federal articula com um conjunto mais amplo de políticas públicas coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com foco na proteção ativa e contínua das mulheres. “De 2021 a 2025, de 1.127 casos de feminicídio, 148 mulheres tiveram medidas protetivas e foram mortas. Então, a gente precisa entender que a medida protetiva é um instrumento importante, mas que precisa vir com outros elementos que garantam a vida delas”, destacou o presidente Lula durante cerimônia de lançamento.
Aplicativo SP Mulher Segura
Em março de 2024, foi implementado o aplicativo SP Mulher Segura, que permite o registro de ocorrências e o acionamento da Polícia Militar em situações de risco. A ferramenta também facilita o registro de Boletins de Ocorrência com a opção de formalizar a denúncia por meio digital.
Em dois anos, contabilizaram-se 55,6 mil usuárias ativas no aplicativo. No mesmo período, foram registrados dois mil boletins de ocorrência e 13,1 mil acionamentos da PM.
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