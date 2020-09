‘Congelarei tudo e levarei ao plenário’, diz Marco Aurélio sobre recurso para depoimento de Bolsonaro

Com licença médica de Celso de Mello, que determinou que esclarecimentos fossem presenciais, caso deve ser encaminhado para Marco Aurélio, o segundo ministro mais velho do STF

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Marco Aurélio Mello é um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio de Mello, irá adiar o depoimento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à Polícia Federal para averiguar no processo da suposta interferência de Bolsonaro em inquéritos da corporação, caso o processo seja encaminhado ao seu gabinete. Atualmente, a relatoria é do ministro Celso de Mello, que está de licença médica até 26 de setembro. À Jovem Pan, o ministro afirmou que irá “congelar” o processo até a Corte julgar o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para que o depoimento do presidente seja por escrito, conforme protocolado nessa quarta-feira, 16. A decisão pela declaração presencial foi determinada pelo ministro Celso de Mello, e a PF intimou a defesa de Bolsonaro para que o depoimento fosse dado entre os dias 21 e 23 de setembro. Como o decano está de licença médica, o caso dever ser transferido para Marco Aurélio, o segundo ministro mais velho do Supremo.

“Não sou adepto da autofagia, não cassarei o ato do meu colega. Mas congelarei tudo e levarei ao plenário”, afirmou o ministro. Celso de Mello negou na semana passada que o presidente realizasse o depoimento de forma escrita. O decano também afirmou que a defesa do ex-ministro poderia acompanhar o depoimento e fazer perguntas. O inquérito foi aberto em abril, após a acusação de Moro de que o presidente buscava interferir nas operações e nomeações da Polícia Federal. A AGU justificou a decisão dada em 2017 pelo ministro Luís Roberto Barroso, permitindo que o então presidente, Michel Bolsonaro, prestasse depoimento por escrito em um investigação que era alvo. “Note-se: não se roga, aqui, a concessão de nenhum privilégio, mas, sim, tratamento rigorosamente simétrico àquele adotado para os mesmos atos em circunstâncias absolutamente idênticas em precedentes muito recentes desta mesma Egrégia Suprema Corte”, afirmou a AGU ao STF.