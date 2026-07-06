Defesa pede julgamento presencial no STF de desembargador ligado ao caso TH Jóias

Relator do processo contra o ex-deputado estadual no TRF-2, Macário Ramos Júdice Neto está preso desde dezembro de 2025

PF deflagra operação no Rio de Janeiro que resultou na prisão do desembargador Macário Judice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2)

A defesa do desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto pediu nesta segunda-feira (6) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o julgamento na Primeira Turma seja presencial com direito a sustentação oral. O magistrado está preso desde dezembro de 2025.

Moraes encaminhou o julgamento do desembargador para o Plenário virtual. Assim, os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin teriam de 14 a 21 de agosto para votarem.

A Moraes, os advogados do desembargador expuseram que a Primeira Turma analisará a ação penal “em toda sua extensão” e não só “um ponto específico”. A defesa afirmou também que em julgamento presencial “aspectos do conjunto probatório” poderão ser esclarecidos.

“Há, ainda, razão adicional que justifica o destaque do feito. Esta é a primeira ação penal decorrente das investigações originadas da denominada ‘ADPF das Favelas’, de modo que as questões preliminares aqui suscitadas não se esgotam neste processo”, acrescentou a defesa do desembargador.

Macário Ramos Júdice Neto é investigado por suposto vazamento da Operação Zargun, deflagrada pela Polícia Federal (PF), que resultou na prisão do ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Thiego dos Santos (MDB), o TH Jóias. O desembargador era relator do processo no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).