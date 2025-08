Aluguéis no Brasil têm leve aumento em julho; São Paulo registra desaceleração

Ao longo dos últimos 12 meses, o índice acumulou um crescimento de 5,79%

Os aluguéis residenciais no Brasil apresentaram um leve aumento de 0,06% em julho, após uma elevação mais significativa de 1,02% em junho, conforme indicado pelo Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) da Fundação Getulio Vargas (FGV). Ao longo dos últimos 12 meses, o índice acumulou um crescimento de 5,79%. Analisando as principais capitais, São Paulo registrou uma desaceleração nos aluguéis, que passaram de 3,28% em junho para apenas 0,09% em julho.

No Rio de Janeiro, a variação caiu de 3,23% para 0,01%; em Belo Horizonte, a queda foi de -1,34% para 0,03%; enquanto Porto Alegre viu uma redução de 0,96% para 0,11%. No acumulado dos últimos 12 meses até julho, os aluguéis em São Paulo subiram 4,22%, enquanto em Porto Alegre o aumento foi de 5,20%. Belo Horizonte teve um crescimento expressivo de 10,31%, e o Rio de Janeiro registrou uma alta de 4,64%. O IVAR é um indicador que avalia a variação mensal dos preços de aluguéis residenciais no Brasil, utilizando dados de contratos firmados entre locadores e locatários.

