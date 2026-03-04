Análise das regras e limites para declaração de imposto de renda de atividade rural em 2026

Exame técnico das obrigatoriedades, bases de cálculo e diretrizes fiscais projetadas para produtores rurais no exercício de 2026, ano-calendário 2025

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Declaração de imposto de renda para a atividade rural constitui um dos pilares da conformidade fiscal no agronegócio brasileiro



A declaração de imposto de renda para a atividade rural constitui um dos pilares da conformidade fiscal no agronegócio brasileiro. Diferente da tributação de pessoas físicas assalariadas, o produtor rural opera sob um regime específico que permite deduções diferenciadas e modelos de apuração de lucro baseados no fluxo de caixa ou no lucro presumido. Para o ano de 2026 (referente aos ganhos obtidos em 2025), a atenção às normas da Receita Federal é crucial não apenas para evitar malha fina, mas também para garantir a continuidade do acesso ao crédito rural, que exige regularidade fiscal comprovada.

Definição e modalidades de apuração

A atividade rural, para fins de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), abrange a agricultura, pecuária, extração e exploração vegetal e animal, além da transformação de produtos decorrentes da atividade rural (sem que sejam alteradas as características do produto in natura). A compreensão das modalidades de apuração é o primeiro passo para a conformidade.

Existem fundamentalmente duas formas de apurar o resultado da atividade rural:

Apuração pelo resultado (Livro Caixa): Nesta modalidade, o imposto é calculado sobre a diferença entre as receitas e as despesas de custeio e investimentos. É o modelo ideal para produtores que realizam altos investimentos ou possuem margens de lucro apertadas, pois permite abater todos os gastos dedutíveis comprovados;

Apuração pelo arbitramento (Simplificado): Caso o produtor não mantenha escrituração contábil completa ou opte pela simplicidade, a legislação permite que o resultado tributável seja considerado como 20% da receita bruta total. Sobre essa base de cálculo de 20% incide a alíquota progressiva do imposto de renda;

Regras de obrigatoriedade e limites projetados

Para a declaração a ser entregue em 2026, as regras e limites para declaração de imposto de renda de atividade rural seguem os parâmetros estabelecidos pela Receita Federal, sujeitos a atualizações inflacionárias ou legislativas anuais. A obrigatoriedade recai sobre o contribuinte que se enquadra em critérios específicos de receita ou patrimônio.

Os principais gatilhos de obrigatoriedade incluem:

Receita bruta anual: Produtores que obtiverem receita bruta total da atividade rural superior ao limite estipulado pela Receita Federal. Historicamente, este valor orbitou a faixa de R$ 153.199,62, mas alterações recentes na tabela do IR podem elevar este piso para o exercício de 2026;

Compensação de prejuízos: Aqueles que desejam compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025;

Posse de bens e direitos: A obrigatoriedade também se estende se o produtor possuir bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior ao teto geral (historicamente acima de R$ 300.000,00, sujeito a reajustes);

É imperativo notar que a escrituração correta das despesas é vital. Despesas de custeio (adubos, sementes, salários) e investimentos (aquisição de maquinário, benfeitorias) impactam diretamente a base de cálculo na modalidade de Livro Caixa.

Contexto regulatório e o LCDPR

O ambiente fiscal para o produtor rural tem se tornado cada vez mais digital e integrado. O Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) é uma obrigação acessória que afeta produtores com faturamento elevado.

Limite do LCDPR: Para o exercício de 2026, espera-se a manutenção da obrigatoriedade de entrega do arquivo digital para produtores que auferirem receita bruta anual superior a R$ 4,8 milhões;

Cruzamento de dados: A Receita Federal utiliza notas fiscais eletrônicas (NFe-P) e dados bancários (e-Financeira) para cruzar com as informações declaradas no IRPF e no LCDPR. Inconsistências entre a movimentação financeira e a receita declarada são as causas mais frequentes de retenção em malha fiscal;

A gestão tributária eficiente não se limita ao preenchimento do formulário. Envolve o arquivamento de notas fiscais idôneas, contratos de arrendamento ou parceria e comprovantes de pagamento por cinco anos, prazo decadencial para a fiscalização.

Perguntas frequentes (FAQ)

Quais são os principais itens dedutíveis na atividade rural?

São dedutíveis as despesas de custeio e os investimentos necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora. Isso inclui sementes, defensivos, ração, medicamentos veterinários, salários e encargos trabalhistas de funcionários, além de máquinas e implementos agrícolas.

Como funciona a compensação de prejuízos fiscais?

O resultado negativo (prejuízo) obtido na atividade rural pode ser compensado com lucros da mesma atividade em anos posteriores, sem limite de tempo e sem limitação de valor (pode-se abater 100% do lucro do ano corrente com prejuízo acumulado), desde que devidamente declarado nos anos de origem.

O arrendamento de terra é considerado atividade rural?

Não. Para fins fiscais, o arrendamento é considerado aluguel e tributado na tabela progressiva mensal (Carnê-Leão), não entrando nas regras específicas de atividade rural. Já a parceria rural é tributada como atividade rural para ambos os parceiros, na proporção de sua participação.

Qual a diferença entre a declaração simplificada e a completa para o produtor?

Na declaração simplificada, o produtor abre mão de comprovar despesas e é tributado sobre 20% da receita bruta. Na completa (Livro Caixa), ele apura o lucro real (Receitas – Despesas). A escolha deve ser feita anualmente, optando-se pela que resultar em menor imposto, desde que haja documentação hábil para o Livro Caixa.

Perspectiva analítica

A declaração de imposto de renda da atividade rural em 2026 exigirá do produtor e de seus contadores um rigor técnico elevado, especialmente diante do aumento da capacidade de fiscalização eletrônica da Receita Federal. A escolha entre o modelo de arbitramento (20% da receita) e o Livro Caixa deve ser precedida de um cálculo detalhado da margem de lucro efetiva da operação. Operações com margens estreitas ou em fase de alto investimento tendem a se beneficiar do modelo de Livro Caixa, permitindo, inclusive, a geração de prejuízo fiscal compensável. Por outro lado, a desorganização documental pode forçar a opção pelo arbitramento, resultando muitas vezes em uma carga tributária superior à necessária.

Disclaimer: Este artigo tem caráter meramente informativo e educacional, não constituindo consultoria legal ou tributária. As regras fiscais podem sofrer alterações legislativas até o período de entrega da declaração em 2026. Recomenda-se a consulta a um contador especializado ou advogado tributarista para análise de casos específicos.