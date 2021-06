Aplicativo e internet banking do Bradesco ficam fora do ar nesta segunda-feira

Banco afirma que os problemas são pontuais e que equipes trabalham para a normalização dos sistemas

Rafael Henrique/Reuters Banco afirma que equipes estão trabalhando para normalizar a situação



O aplicativo e o sistema de internet banking do Bradesco estão fora do ar nesta segunda-feira, 7. O volume de reclamações dos usuários levou o nome do banco aos assuntos mais comentados do Twitter. Segundo os relatos, as inconsistências tiveram início durante a tarde e até o momento não foram solucionadas. Em nota, o banco afirmou que o aplicativo “apresentou hoje momentos de intermitência” e o internet banking “momentos de indisponibilidade pontuais”. “Equipes estão trabalhando para a normalização o mais breve possível. Os demais canais de atendimento operam normalmente”, informou a instituição.