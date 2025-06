Aposentados que receberam descontos indevidos já podem verificar respostas das entidades nos Correios

Associações e sindicatos têm um prazo de 15 dias úteis para responder às contestações; caso não apresentem a documentação que comprove a autorização dos descontos, o INSS dará início a um processo de cobrança

Joédson Alves/Agência Brasil



A partir desta segunda-feira (16), aposentados e pensionistas que contestaram a cobrança de mensalidades associativas em seus benefícios previdenciários poderão verificar as respostas das associações e sindicatos nas agências dos Correios. Essas entidades receberam os valores descontados com a autorização do INSS e agora devem prestar contas aos reclamantes.

Para aqueles que já apresentaram suas contestações e preferem não utilizar o aplicativo Meu INSS, o atendimento presencial nas agências dos Correios se torna uma opção viável. Desde o dia 9, as respostas começaram a ser disponibilizadas no aplicativo, mas o atendimento físico oferece a possibilidade de acompanhar os resultados, consultar descontos e receber orientações sobre como proceder.

As associações e sindicatos têm um prazo de 15 dias úteis para responder às contestações feitas pelos beneficiários. Caso não apresentem a documentação que comprove a autorização dos descontos, o INSS dará início a um processo de cobrança para a devolução dos valores que foram descontados de forma indevida. Os reclamantes devem acompanhar o progresso de suas contestações pelo Meu INSS ou pela Central 135.

Se a entidade responder dentro do prazo estipulado, o aposentado ou pensionista terá 30 dias para se manifestar sobre as alegações apresentadas. Essa manifestação pode ser realizada tanto pelo aplicativo quanto pessoalmente nas agências dos Correios. É importante ressaltar que a visualização da documentação completa só pode ser feita por meio do Meu INSS ou em uma unidade dos Correios, não sendo possível acessá-la por telefone.

