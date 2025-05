Aposta em São Paulo fatura R$ 2,7 milhões da Mega-Sena

Aposta vencedora foi registrada na Elefante Loterias: números que garantiram a vitória foram: 01, 12, 17, 19, 36 e 60

Uma aposta realizada em São Paulo foi a grande vencedora do concurso 2866 da Mega-Sena, realizado em 22 de maio de 2025. O sortudo levará para casa um prêmio de R$ 2.784.095,20. A aposta vencedora foi registrada na Elefante Loterias, e os números que garantiram a vitória foram: 01, 12, 17, 19, 36 e 60. Além do grande ganhador, 55 apostas conseguiram acertar cinco números, cada uma delas recebendo um prêmio de R$ 27.479,38. Já 3.882 apostas que acertaram quatro dezenas receberão R$ 556,18 cada. Esses resultados mostram que a Mega-Sena continua a atrair muitos apostadores em busca de prêmios significativos. O próximo sorteio da Mega-Sena está agendado para sábado, dia 24 de maio, com uma estimativa de prêmio de R$ 3,5 milhões. Os interessados em participar podem fazer suas apostas até as 19h do dia do sorteio, seja em lotéricas físicas ou pela internet. O valor mínimo para uma aposta simples é de R$ 5.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA