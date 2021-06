Aposta única leva prêmio de R$ 2,7 milhões da Mega-Sena; veja dezenas sorteadas

Segundo a Caixa Econômica Federal, 47 apostas acertaram a quina, garantindo o prêmio de R$ 32.152,36 cada; próximo sorteio acontecerá no sábado, 26

Marcelo Camargo/Agência Brasil Sorteio aconteceu nesta quarta-feira, 23



Uma aposta feita na cidade de São Paulo, acertou os seis números do sorteio 2.383 da Mega-Sena e levou sozinha o prêmio de R$ 2,7 milhões. Ao todo, o valor da premiação é de R$ 2.783.717,00. O sorteio das dezenas aconteceu na noite deste quarta-feira, 23, Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram: 13 – 15 – 16 – 20 – 40 – 41. Ainda segundo a Caixa, 47 apostas acertaram a quina, garantindo o prêmio de R$ 32.152,36 cada, e 2.151 apostas acertaram quatro dezenas, recebendo o prêmio de R$ 1.003,62 cada. O próximo concurso da Mega-Sena acontecerá no sábado, 26, e o prêmio estimado no momento é de R$ 2,5 milhões.