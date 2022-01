Argentina deixará de exportar sete cortes de carne até final de 2023

Vendas ao mercado externo foram interrompidas pela primeira vez em maio de 2021; medida vigorará até 31 de dezembro de 2023

Marcos Brindicci/Reuters Suspensão visa gerar um equilíbrio entre o mercado argentino e a exportação de produtos cárneos



O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina anunciou, nesta segunda-feira, 3, a prorrogação da medida que suspende a exportação de sete tipos diferentes de cortes de carne bovina. São eles: assados com ou sem osso, falda, matambre, capa de filé, coxão, paleta e vazio. “A administração de exportação é estabelecida para certos cortes de carne bovina preferidos pelo mercado argentino e para consumo massivo”, explica o decreto publicado no Diário Oficial. O país interrompeu as vendas pela primeira vez em maio de 2021 com a intenção de frear os preços no mercado interno. Desde lá, a medida foi flexibilizada algumas vezes. Com o novo decreto, a suspensão da exportação fica prorrogada até 31 de dezembro de 2023. “As medidas contribuem para gerar um equilíbrio entre o mercado argentino e a exportação de produtos cárneos”, diz a portaria.