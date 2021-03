Arrecadação em fevereiro sobe 4,3%, o melhor resultado para o mês em 21 anos

Dados da Receita Federal apontam soma de 127,7 bilhões no mês passado; entre janeiro e fevereiro, Fisco arrecadou R$ 307,9 bilhões, alta de 0,8% na comparação com 2020

Pixabay/Creative Commons

A arrecadação federal com impostos atingiu, em fevereiro de 2021, o valor de R$ 127,7 bilhões, registrando acréscimo real de 4,3% em relação a fevereiro de 2020, quando o total foi de R$ 116,4 bilhões informou a Receita Federal nesta segunda-feira, 22. No período acumulado de janeiro a fevereiro de 2021, a arrecadação alcançou o valor de R$ 307,9 bilhões, representando um acréscimo pelo IPCA de 0,81%. Este foi o melhor desempenho de fevereiro e do primeiro bimestre desde 2000.

Segundo o Fisco, o resultado é explicado pelos fatores não recorrentes, como recolhimentos extraordinários de 6,5 bilhões do IRPJ/CSLL em janeiro e fevereiro de 2021 e pelos recolhimentos extraordinários de 2,8 bilhões no mesmo período do ano anterior. Além disso, as compensações aumentaram 83% em fevereiro de 2021 em relação à fevereiro de 2020 e 51% no período acumulado. O aumento da arrecadação no mês passado já havia sido adiantado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que aponta o resultado como um dos indícios da retomada da economia brasileira após a queda de 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020.